Тигрес – Гвадалахара. Прогноз на матч (17.07.2017)

Тигрес сыграет с Гвадалахарой в финальном матче Кубка Чемпионов. Победитель противостояния определится именно в этом поединке, единственном по регламенту, а значит, обе команды постараются подойти ко встрече в своей лучшей форме.





Тигрес является фаворитом матча, но, например, клуб не смог обыграть соперника в двух предыдущих очных встречах, а в последнем поединке и вовсе проиграл Гвадалахаре на выезде со счетом 2:1. Очевидно, что сложно придется Тигрес и сейчас, вот только перспективы команды взять реванш, обыграв Гвадалахару по итогам основного времени, очень высокие.





Предположим, что Тигрес начнет поединок мощно, сделав акцент на стартовые минуты, за которые важно подавить соперника, забить тому два или хотя бы один мяч. Скорее всего, именно Тигрес поведет в счете, впрочем, это не означает, что Гвадалахара не сможет отыграться, учитывая ее атакующий потенциал.





Прогноз – каждый из таймов здесь окажется результативным, а Тигрес все равно выиграет встречу, причем скорее в 1 мяч, чем уверенно. Счет 2:1 во встрече Тигрес и Гвадалахары наиболее очевидный результат.