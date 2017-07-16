Чилич – Федерер. Прогноз на матч (16.07.2017)

Чилич сыграет с Федерером в финальном матче престижного теннисного турнира Уимблдон. Швейцарец мощно выступает здесь, пока не отдав своим соперникам ни единого сета, а между прочим, Федереру противостояли такие «киты» современности, как Димитров, Раонич, Бердых. Что касается Марина Чилича, то хорват достаточно уверенно дошел до четвертьфинала, в котором помучался с Мюллером (победа 3:2 по сетам), а затем на стадии ½ победил Куэрри по итогам 4-х сетов.





В предстоящей встрече ожидать 4 сета можно, вот только все равно три из них останутся за Федерером, по праву считающемся явным фаворитом противостояния. Скорее всего, на своих подачах швейцарец не будет ошибаться и возьмет несколько «чужих» геймов в начале поединка, то есть, стартовый сет с высокой долей вероятности останется за Федерером.





Если выбирать ставку на матч, то стоит отдать предпочтение виктории фаворита с форой по геймам, ведь хотя бы в одном из сетов титулованный швейцарец не даст сопернику ни единого шансы, уступив разве что в двух геймах.