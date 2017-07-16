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Ахмат – Амкар. Прогноз на матч (16.07.2017)
Дата события: 16 июля 21:30

Грозненский Ахмат примет Амкар в первом туре российской Премьер-Лиги. Ахмат – это не новичок чемпионата, а переименованный Терек, а значит, пермский коллектив не превосходит соперника. На своем поле Ахмат выступит в качестве фаворита, с высокой долей вероятности хозяева начнут свой турнирный путь с победы.


Дома Терек зачастую обыгрывал Амкар, но в прошлом матче случилось по-другому – в сентябре 2016-го года пермяки в гостах оказались сильнее, причём деклассировали Терек, отличившись трижды – 3:1. Предположим, что на этот раз все будет по-другому – Ахмат, отправиви мяч в ворота гостей, как было тогда, не отдаст инициативу Амкару, а доведет дело до логического конца.


Скорее всего, Амкар начнет поединок от обороны и пока не пропустит, от своей модели игры не откажется. А значит, возрастает вероятность лицезреть малорезультативную встречу, в которой, например, на двоих команды отличатся 1 раз, соответственно, один из коллективов выиграет 1:0. Это будет Ахмат, реализовав момент в середине второго тайма.

Предлагаем сделать ставку с подстраховкой на привычный для российского чемпионата исход «тотал матча меньше 2,5» за высокий коэффициент 1,50 от букмекерской конторы 1хбет.
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