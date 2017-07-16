Рубин – Краснодар. Прогноз на матч (16.07.2017)

Рубин сыграет с Краснодаром в матче 1-го тура российской Премьер-Лиги. Казанский клуб усилился перед новым сезоном, поставив перед собой совершенно другие цели, нежели были ранее. Букмекеры, проанализировав ситуацию в том числе на трансфертном рынке, например, в предстоящей встрече против довольно сильного соперника все равно отдают предпочтение Рубину.





Впрочем, Краснодар приучил намного лучше действовать на своем поле, нежели в гостях. Вот и сейчас перспективы южан выиграть довольно призрачные, к тому же не сыграет в предстоящей встрече Смолов – главная ударная сила Краснодара.





Рубин на подготовительном этапе был разгромлен, например, немецкой Арминией 4:0, вот только не стоит опираться на данный результат, выбирая ставку на игру – казанский клуб целенаправленно готовился к старту чемпионата, а результаты в контрольных встречах не имели особого значения.





Предположим, что Рубин против Краснодара не сыграет уж очень результативно, но гол в ворота соперника обязательно забьет. С учетом такого прогноза и стоит выбирать ставку на игру.