СКА-Хабаровск – Зенит. Прогноз на матч (16.07.2017)

СКА-Хабаровск примет питерский Зенит в матче 1-го тура российской Премьер-Лиги. Новичок элиты сразу же по календарю должен сразиться с одним из фаворитом за трофей, а точнее – главным претендентом на чемпионство, следовательно, легко хабаровскому коллективу уж точно не будет.





Команды не имеют существенных кадровых проблем, но не совсем понятно в какой форме сейчас футболисты одной и другой стороны, особенно что касается Зенита, чьи игроки более известны широкой футбольной общественности. А во всеоружии шансы победить у Зенита, пусть и на выезде, в разы выше, предположим, что питерцы не испытают серьезных сложностей в Хабаровске.





Скорее всего, стартовая 45-минутка пройдет под диктовку Зенита. Именно гости наверняка откроют счет в матче – случиться это до перерыва. Во втором тайме преимущество Зенита только упрочится, особенно, если СКА-Хабаровск рискнет, отправившись большими силами вперед, тем самым оставив свободне пространства на своей половине поля. Прогноз – виктория фаворита 2:0.