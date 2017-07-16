Крузейро – Фламенго. Прогноз на матч (16.07.2017)

В рамках 14-го тура бразильской Серии А Крузейро примет Фламенго. Команды находятся в верхней части турнирной таблицы, причем отделяют коллективы всего одна победа, то есть, три очка. В предстоящей встрече Крузейро может нивелировать отставание от соперника, так как сыграет команда дома и именно она является фаворитом встречи.





Крузейро выиграл в предыдущих двух поединках, а преимущество команды над соперниками составляло 2 мяча. Что касается Фламенго, то этот клуб имел отличную серию из одних лишь побед, но в прошлом туре чемпионата потерпел поражение от Гремио, тем самым отпустив вперед своего конкурента в борьбе за второе место, по крайней мере, так кажется, ведь Коринтианс оторвался уже достаточно далеко.





Крузейро наверняка начнет домашний матч с атак, постарается создать преимущество в счете для себя до перерыва, затем действуя прагматично. Вот только Фламенго, скорее всего, сумеет несколько раз еще до перерыва огрызнуться, а значит, перспективы результативного первого тайма довольно высоки.