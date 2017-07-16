Гремио – Понте-Прета. Прогноз на матч (16.07.2017)

Гремио сыграет с Понте-Прета в матче 14-го тура бразильской Серии А. В турнирной таблице чемпионата Гремио располагается на второй строчке, значительно отставая от лидирующего Коринтианса, но и второе место для команды в сегодняшних реалиях не так уж и плохо.

Понте-Прета, например, только 15-я, особенно плохо действуя в последних поединках. Команда уступила трижды в предыдущих 4-х встречах, с высокой долей вероятности неудачей для команды закончится и матч против одного из лидеров, тем более на его поле.





Предложим, что Гремио в начале поединка завладеет инициативой, которая скоро перерастет в голевые моменты и забитые мячи. Скорее всего, Понте-Прета все же даст отпор, вот только стремления не уступить гостям все равно не хватит, чтобы добыть хотя бы одно очко. Гремио обязан здесь выиграть как в первом тайме, так и в целом матче, причем итоговое преимущество фаворита составит минимум 2 мяча, а сам по себе поединок окажется весьма результативным, например, с тремя или четырьмя голами. Прогноз – виктория Гремио 3:1 или 2:1.