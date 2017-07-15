Мугуруса – Уильямс. Прогноз на матч (15.07.2017)

Гарбинье Мугуруса сыграет с Винус Уильямс в финальной матче престижного теннисного турнира Уимблдон. Американка еще на заре своей карьеры, так скажем, несколько раз становилась победительницей данного состязания, сейчас старшей сестре Уильямс уже 37 лет, но она по-прежнему в полном порядке, претендуя на очередной титул.





Впрочем, соперница у нее достойная и, скорее всего, трофей все же достанется Мугурусе, которая в четвертьфинале и полуфинале уверенно разбиралась с довольно сильными теннисистками в двух сетах. Уильямс также особых проблем не испытывала как против Остапенко, так и с Конта, наверняка они будут в предстоящей встрече с представительницей Испании.





Всего четыре раза пересекались путь Уильямс и Мугуруса ранее и только в последнем матче испанка оказалась сильнее, обыграв опытную американку по итогам трех сетов на турнире в Риме – 6:2, 3:6, 6:2. Кстати, поединок состоялся не так давно – в мае этого года, а значит, Уильямс еще отлично помнит за счет чего она уступила. Конечно, американка постарается не допускать прошлых ошибок, но все же возраст Уильямс должен в итоге сказаться – в трех сетах победит Мугуруса.