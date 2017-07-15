Анжи – ЦСКА. Прогноз на матч (15.07.2017)

Анжи сыграет с ЦСКА в матче 1-го тура российской Премьер-Лиги. У клуба из Махачкалы большие амбиции, но у «армейцев» они, конечно, повыше, а значит, в предстоящей встрече одних устроит ничья, тогда как других только виктория и три очка, которые прилагаются к ней.





На своем поле Анжи наверняка не станет отсиживаться в обороне, то есть, есть шанс стать свидетелем результативного матча, тем более у ЦСКА травмирован основной центральный защитник – Игнашевич, что ослабит оборону фаворита.





Стоит обратить внимание на статистику того же ЦСКА в поединках на сборах – зачастую матчи с участием «армейцев» оказывались зрелищными, например, москвичи проиграли австрийскому Штурму 2:1, а затем дважды выиграли, отличившись в сумме 7 раз, в заключительной же встрече ЦСКА с Краснодаром лучшего не выявили, ничья 1:1.





Предположим, что каждый из таймов здесь окажется результативным, ставку же лучше сделать на вариант «ЦСКА не проиграет + тотал матча больше 2,5», хотя можно подстраховаться. Прогноз – виктория ЦСКА 2:1 или 3:1