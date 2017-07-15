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Анжи – ЦСКА. Прогноз на матч (15.07.2017)
Дата события: 15 июля 20:00

Анжи сыграет с ЦСКА в матче 1-го тура российской Премьер-Лиги. У клуба из Махачкалы большие амбиции, но у «армейцев» они, конечно, повыше, а значит, в предстоящей встрече одних устроит ничья, тогда как других только виктория и три очка, которые прилагаются к ней.


На своем поле Анжи наверняка не станет отсиживаться в обороне, то есть, есть шанс стать свидетелем результативного матча, тем более у ЦСКА травмирован основной центральный защитник – Игнашевич, что ослабит оборону фаворита.


Стоит обратить внимание на статистику того же ЦСКА в поединках на сборах – зачастую матчи с участием «армейцев» оказывались зрелищными, например, москвичи проиграли австрийскому Штурму 2:1, а затем дважды выиграли, отличившись в сумме 7 раз, в заключительной же встрече ЦСКА с Краснодаром лучшего не выявили, ничья 1:1.


Предположим, что каждый из таймов здесь окажется результативным, ставку же лучше сделать на вариант «ЦСКА не проиграет + тотал матча больше 2,5», хотя можно подстраховаться. Прогноз – виктория ЦСКА 2:1 или 3:1

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал голов ЦСКА больше 1,5» за высокий коэффициент 1,89 от букмекерской конторы Париматч.
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