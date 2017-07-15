Тосно – Уфа. Прогноз на матч (15.07.2017)

Тосно примет Уфу в первом туре российской Премьер-Лиги. Подмосковный клуб впервые в своей истории пробился в элиту, но сразу же закрепиться среди лучших команд страны будет весьма проблематично, вот и букмекеры особо не верят в новичка.





Несмотря на домашний статус матча, Тосно не является фаворитом, впрочем, букмекеры никому не отдают предпочтение. Следовательно, высокая вероятность того, что предстоящая встреча завершится вничью, которая, кстати, устроит как одних, так и других.





На предсезонных сборах Уфа выглядела здорово, выиграв в 4-х товарищеских матчах трижды, причем в последнем матче команда оказалась сильнее Утрехта из Нидерландов. А вот Тосно противостоял другим скромным подмосковным коллективам, а в заключительной встрече на сборе уступил Чукаричкам 3:1.





Предположим, что более опытная Уфа будет владеть здесь инициативой и откроет счет, но Тосно, бросив большие силы вперед и несколько расслабившись, понимая, что терять им нечего, сравняет счет и, возможно, выйдет вперед. Отсюда и ставка за довольно «лакомый» коэффициент.