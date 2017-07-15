Урал – Ростов. Прогноз на матч (15.07.2017)

Урал сыграет с Ростовом в первом матче стартующего сезона. Чемпионат страны важно начать с виктории, вот только конкретно во встрече между Уралом и Ростовом с высокой долей вероятности будет зафиксирована ничья.





А все потому, что Урал котируется выше соперника, так как сыграет команда на своем поле, но Ростов по логике сильнее представителей Екатеринбурга, а значит, тотальным преимуществом хозяева владеть не будут.





Отметим, что в предыдущих очных поединках очень редко пробивался «верх» и всегда было близко к ничьей или же коллективы расходились миром. В прошлом сезоне, например, в двух матчах между Уралом и Ростовом был забит всего 1 мяч – дома Урал обыграл соперника 1:0, отличившись в концовке первого тайма.





Предположим, что стартовая 45-минутка предстоящей встречи не подарит забитых мячей, тогда как после перерыва одному из клубов, скорее всего, улыбнется удача, вопрос лишь в том, удержит ли побеждающая команда преимущество. Ставку же здесь лучше сделать на ничью за высокий коэффициент или же несколько подстраховаться, выбрав вариант «низа».