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Урал – Ростов. Прогноз на матч (15.07.2017)
Дата события: 15 июля 15:00

Урал сыграет с Ростовом в первом матче стартующего сезона. Чемпионат страны важно начать с виктории, вот только конкретно во встрече между Уралом и Ростовом с высокой долей вероятности будет зафиксирована ничья.


А все потому, что Урал котируется выше соперника, так как сыграет команда на своем поле, но Ростов по логике сильнее представителей Екатеринбурга, а значит, тотальным преимуществом хозяева владеть не будут.


Отметим, что в предыдущих очных поединках очень редко пробивался «верх» и всегда было близко к ничьей или же коллективы расходились миром. В прошлом сезоне, например, в двух матчах между Уралом и Ростовом был забит всего 1 мяч – дома Урал обыграл соперника 1:0, отличившись в концовке первого тайма.


Предположим, что стартовая 45-минутка предстоящей встречи не подарит забитых мячей, тогда как после перерыва одному из клубов, скорее всего, улыбнется удача, вопрос лишь в том, удержит ли побеждающая команда преимущество. Ставку же здесь лучше сделать на ничью за высокий коэффициент или же несколько подстраховаться, выбрав вариант «низа».

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча меньше 2,5» за высокий коэффициент 1,52 от букмекерской конторы 1хбет.
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