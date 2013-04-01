Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз на матч (15.07.2017)

Донецкий Шахтер сыграет киевским Динамо в матче за Суперкубок Украины. Столичный клуб выиграл у «горняков» в последней очной встрече, но это не слишком порадовало на тот момент действующего чемпиона Украины, так как Шахтер все равно оказался обладателем трофея (стал новым чемпионом), как, кстати, и Кубка страны.





Не удивительно, что в предстоящем поединке явное предпочтение букмекеры отдают Шахтеру. А ведь накануне подопечные Фонсеку были быты довольно скромным клубом Шарлеруа 2:0, а до этого не смогли обыграть Хольштейн Киль (ничья 0:0). Впрочем, наверняка Шахтер готовился к предстоящей встрече и результаты в контрольных матчах его не особо волновали.





Кажется, что Шахтер снова обыграет Динамо, вот только легким для представителей Донецка поединок вряд ли окажется, да и накал в очный встречах команд всегда зашкаливает, расслабиться не удастся ни на секунду.





Скорее всего, не обойдется в матче без удалений, следовательно, повысится вероятность забитых мячей после перерыва, а может даже в заключительные минуты матча. Прогноз – последний гол будет забит после 75-й минуты.