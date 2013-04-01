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Португалия U19 – Англия U19. Прогноз на матч (15.07.2017)
Дата события: 15 июля 19:00

Португалия сыграет с Англией в финальном матче молодежного Чемпионата Европы. Год назад старшие португальские коллеги выиграли Евро, не будучи фаворитом главной встречи турнира, подобное наблюдается и сейчас в состязании сборных до 19-ти лет – Португалия выступит в качестве аутсайдера.


Англия выглядит более мощной командой, да и на турнире «родоначальники футбола» выиграли абсолютно во всех встречах, пропустив, кстати, только о Германии в заключительном матче группового этапа. С высокой долей вероятности сохранит свои ворота Англия в неприкосновенности и сейчас, но не факт, что номинальные гости в итоге окажутся сильнее.


Вполне возможен в поединке ничейный счет 0:0, особенно, если Португалия сыграет в оборонительном стиле, который, например, дал свои плоды в полуфинале – минимально «европейские бразильцы» обыграли Нидерланды (1:0).


Выбирая ставку на игру, стоит отдать предпочтение варианту на низкое количество забитых мячей, а именно на «низ», тем более среди букмекеров есть и те, которые на данный исход дают высокие коэффициенты.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал основного времени матча меньше 2,5» за коэффициент 1,85 от букмекерской конторы 1хбет.
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