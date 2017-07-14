Федерер – Бердых. Прогноз на матч (14.07.2017)

Роджер Федерер сыграет с Томашем Бердыхом в матче ½ финала престижно теннисного турнира Уимблдон. В очередной раз титулованный швейцарец имеет возможность завоевать трофей Большого Шлема, но на Уимблдоне он и так является рекордсменом, впрочем, по-прежнему Федерер остается мотивированным. Бердых довольно серьезный соперник, вот только Федерер его превосходит значительно, да и в очных встречах у чеха, конечно, большие проблемы.





Но если говорить конкретно об Уимблдоне, то соперники пересекались на этом турнире дважды – в далеком 2006-им году и в 2010-м, и вот последний поединок на стадии четвертьфинала оказался за Бердыхом, которому понадобилось 4 сета для итоговой победы. Стоит отметить третий сет – в нем Бердых деклассировал швейцарца 6:1, то есть, выиграл у того по всем статьям.





Федерер, несомненно, после того поражения сделал определенные выводы и лишь трижды уступил чеху, а в последнее время, а именно в 8-ми поединках, швейцарец обыгрывает Бердыха. Предположим, что успехом для Федерера завершится и предстоящий матч, впрочем, один сет его соперник обязать взять.