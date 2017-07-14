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Федерер – Бердых. Прогноз на матч (14.07.2017)
Дата события: 14 июля 17:00

Роджер Федерер сыграет с Томашем Бердыхом в матче ½ финала престижно теннисного турнира Уимблдон. В очередной раз титулованный швейцарец имеет возможность завоевать трофей Большого Шлема, но на Уимблдоне он и так является рекордсменом, впрочем, по-прежнему Федерер остается мотивированным.  Бердых довольно серьезный соперник, вот только Федерер его превосходит значительно, да и в очных встречах у чеха, конечно, большие проблемы.


Но если говорить конкретно об Уимблдоне, то соперники пересекались на этом турнире дважды – в далеком 2006-им году и в 2010-м, и вот последний поединок на стадии четвертьфинала оказался за Бердыхом, которому понадобилось 4 сета для итоговой победы. Стоит отметить третий сет – в нем Бердых деклассировал швейцарца 6:1, то есть, выиграл у того по всем статьям.


Федерер, несомненно, после того поражения сделал определенные выводы и лишь трижды уступил чеху, а в последнее время, а именно в 8-ми поединках, швейцарец обыгрывает Бердыха. Предположим, что успехом для Федерера завершится и предстоящий матч, впрочем, один сет его соперник обязать взять.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал сетов больше 3,5» за высокий коэффициент 2,00 от букмекерской конторы Вильям Хилл.
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