Куэрри – Чилич. Прогноз на матч (14.07.2017)

Сэм Куэрри сыграет с Марином Чиличем в полуфинальном матче престижного теннисного турнира Уимблдон. Хорват имеет в свое послужном списке победу в состязании Большого Шлема, не удивительно, что именно ему букмекеры отдают предпочтение в этой встрече. Но Куэрри сбрасывать со счетов никак нельзя, ведь американец, например, накануне одолел самого Энди Маррея, который, напомним, не только хозяин турнира, но и первая ракетка планеты.





Куэрри же занимает только 28-ю строчку мирового рейтинга, Чилиш выше – на 6-й позиции, вот только в предстоящем противостоянии на это вряд ли стоит обращать внимание, куда важнее статистика очных встреч.





Четыре раза на данный момент пути Куэрри и Чилича пересекались, причем дважды они играли на Уимблдоне. Хорват оба раза выиграл с большим трудом, в 5-ти сетах, предположим, что исключением не станет предстоящий матч. Кстати, в других двух поединках сильнее оказывался также Чилич, то есть, коэффициенты букмекеров все же оправданы. Прогноз – виктория Чилича по итогам четырех сетов.