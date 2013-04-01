Спартак Москва – Локомотив Москва. Прогноз на матч (14.07.2017)

Московское дерби состоится в первом матче стартующего сезона в России – Спартак сыграет с Локомотивом. Этот поединок за Суперкубок страны, а сойдутся в нем именно эти команды, так как они являются действующими обладателями двух главных трофеев – чемпиона России и обладателя Кубка.





Спартак после длительного перерыва выиграл чемпионат, и, казалось бы, этот турнир важнее кубковых баталий, а значит, «красно-белые» сильнее Локомотива. Так считают и букмекеры, но стоит обратить внимание на то обстоятельство, что «железнодорожники» стали обладателями Кубка в соперничестве на вылет, играя по одному поединку, а матч за Суперкубок России также один.





Предположим, что Локомотив навяжет настоящую борьбу Спартаку, не будет бит соперником, скорее даже здесь будет зафиксирована ничья, чем подопечные Карреры по всем статьям деклассируют «железнодорожников. Стоит отметить не слишком высокую результативность команд в очных встречах ранее, с высокой долей вероятности и сейчас Локомотив со Спартаком «верх» не пробьют.