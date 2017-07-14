Мексика – Ямайка. Прогноз на матч (14.07.2017)

Мексика сыграет с Ямайкой в матче 2-го тура группового этапа Золотого кубка. В стартовых встречах сборные обыграли своих соперников, но так как Мексика больше Ямайки забила, хоть и победили команды с одинаковой разницей, лидерство на данный момент у мексиканцев.





С высокой долей вероятности Мексика сохранит первое место, так как в предстоящем поединке она не проиграет. Ямайка намного слабее мексиканцев, да и в гостях для нее ничья станет положительным исходом, а значит, сыграет Ямайка от обороны, особо не рискуя без надобности при равном счете.





Вот только кажется, что ничейный результат продержится не долго – Мексика прижмет соперника к воротам и раз за разом будет опасно атаковать, что в итоге приведет к голу. Скорее всего, забьют его хозяева в первом тайме, а точнее в стартовой 20-минутке.





Ставку можно сделать как раз-таки на гол Мексики до 20-й минуты, а если брать более привычный исход, то следует отдать предпочтение варианту виктории хозяев в первом тайме. Прогноз – Мексика выиграет стартовую 45-минутку, во второй половине встречи же возможна ничья.