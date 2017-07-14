03:19 (+3) 13 July 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Мексика – Ямайка. Прогноз на матч (14.07.2017)
Дата события: 14 июля 05:30

Мексика сыграет с Ямайкой в матче 2-го тура группового этапа Золотого кубка. В стартовых встречах сборные обыграли своих соперников, но так как Мексика больше Ямайки забила, хоть и победили команды с одинаковой разницей, лидерство на данный момент у мексиканцев.


С высокой долей вероятности Мексика сохранит первое место, так как в предстоящем поединке она не проиграет. Ямайка намного слабее мексиканцев, да и в гостях для нее ничья станет положительным исходом, а значит, сыграет Ямайка от обороны, особо не рискуя без надобности при равном счете.


Вот только кажется, что ничейный результат продержится не долго – Мексика прижмет соперника к воротам и раз за разом будет опасно атаковать, что в итоге приведет к голу. Скорее всего, забьют его хозяева в первом тайме, а точнее в стартовой 20-минутке.


Ставку можно сделать как раз-таки на гол Мексики до 20-й минуты, а если брать более привычный исход, то следует отдать предпочтение варианту виктории хозяев в первом тайме. Прогноз – Мексика выиграет стартовую 45-минутку, во второй половине встречи же возможна ничья.

Предлагаем сделать ставку на исход «Мексика выиграет первый тайм» за высокий коэффициент 1,83 от букмекерской конторы Вильям Хилл.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100