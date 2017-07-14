Фламенго – Гремио. Прогноз на матч (14.07.2017)

Фламенго примет Гремио в матче 13-го тура бразильской Серии А. Букмекеры явное предпочтение в этой встрече отдают хозяевам, которые выше соперника в турнирной таблице, хоть преимущество Фламенго над Гремио минимальное – одно очко. Кстати, располагаются команды среди лидеров – на второй и третьей строчке соответственно, значительно отставая от лидирующего Коринтианса.





Кроме того, Фламенго находится в куда лучшей форме, так как команда выиграла в 4-х матчах подряд, а Гремио трижды в трех поединках уступил, тем самым пропустив Фламенго вперед. В предстоящей встрече Гремио не имеет права оступиться вновь, вот только шансы команды не проиграть невысокие - пятидесятипроцентные.





Прошлый очный матч завершился победой Фламенго 2:0, оказывалась сильнее команда и ранее, но минимально. Предположим, что и сейчас Фламенго выиграет в 1 мяч, отличившись 2 раза, соответственно прогноз – виктория хозяев 2:1. В качестве ставки можно рассмотреть вариант на исход «обе команды забьют» и «Фламенго победит с разницей в 1 мяч», а если рисковать не слишком, то ставка должна быть следующей.