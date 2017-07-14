Линфилд – Селтик. Прогноз на матч (14.07.2017)

Линфилд примет Селтик в первом матче ¼ финала Лиги Чемпионов. Этот поединок вынесен единственным на пятницу, а значит, к нему будет прикован основной зрительский интерес. Вот только особой интриги здесь нет – Селтик на голову превосходит своего соперника и наверняка воспользуется шансом решить исход противостояния уже сейчас, обыграв Линфилд на выезде.





Предположим, что Селтик выиграет с крупным счетом, как зачастую случается в Чемпионате Шотландии, где на протяжении длительного времени никто не сдвинет команду с первого места. А вот в еврокубках у Селтика все пока весьма скромно, если говорить о последних годах, впрочем, в групповом этапе главного клубного турнира Европы Селтик представлен всегда.





Скорее всего, гости сыграют в атакующем стиле, придавив соперника к своим воротам по истечению, например, стартовых 10-ти минут. Никого не удивит, если Селтик будет вести в счете к 20-й минуте 2:0, а может и больше, смотря насколько фаворит качественно отнесется к собственным моментам. Вообще, ставку здесь стоит сделать на победу Селтика в обоих таймах, но можно и слегка подстраховаться.