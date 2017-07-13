Уильямс – Конта. Прогноз на матч (13.07.2017)

Винус Уильямс сыграет с Йоханной Конта в полуфинальном матче престижного теннисного турнира Уимблдон. Титулованная и сверхопытная американка готова в очередной раз оказаться на пике своей карьеры, а как еще по-другому назвать выход в финал или даже победу в таком состязании. Вот только соперница Уильямс досталась не самая простая и чтобы обыграть ее придется постараться.





Уильямс считается аутсайдером матча, впрочем, котировки букмекеров спорны, учитывая, например, уверенное продвижение американки по турнирной сетке. Она обыграла Осаку, Конюх и Остапенко, не отдав соперницам ни единого сета, а вот Конта испытала сложности в поединках с Гарсией и Халеп.





Скорее всего, в предстоящей встрече будет сыграно три сета, то есть матч затянется. Уильямс 37 лет и есть предположение, что она начнет уставать, а значит, если американка и победит, то наверняка в стартовом сете, после чего преимуществом будет владеть Йоханна Конта, которая в итоге и окажется победительницей противостояния, тем самым выйдет в финал. Ранее Конта в трех матчах из пяти обыгрывала Винус Уильямс, в том числе дважды в Штатах, выиграет британка и дома.