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Мугуруса – Рыбарикова. Прогноз на матч (13.07.2017)
Дата события: 13 июля 15:00

Гарбинье Мугуруса сыграет с Магдаленой Рыбариковой в полуфинальном матче престижного теннисного турнира Уимблдон. Испанка уверенно разобралась накануне со Светланой Кузнецовой, не будучи в столь явном статусе фаворита противостояния, как сейчас. А все потому, что Магдалена Рыбарика находится только на 87-й строчке мирового рейтинга и выход в полуфинал турнира для нее потолок.


Ранее Рыбарикова обыгрывала Мугурусу, причем случалось это в 50-ти процентах случаев. Например, представительница Словакии одолела испанку в июне 2015-го года на турнире в Бирмингеме по итогам двух сетов, а до этого три поединка Рыбариковой и Мугурусы состоялись в 2013-м году и дважды принесли успех испанке при одной виктории ее соперницы.


Кажется, что Мугуруса должна справится с Рабариковой без проблем и в двух сетах, если, конечно, словачка не проведёт очередной лучший матч на турнире. Магдалена способна навязать борьбу, вот только вряд ли она будет вести в счете, а, скорее, ей придется постоянно догонять. В итоге Мугуруса выиграет, например, 6:4, 6:4.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча больше 18,5» за высокий коэффициент 1,42 от букмекерской конторы 1хбет.
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