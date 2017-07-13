Эстерсунд – Галатасарай. Прогноз на матч (13.07.2017)

В первом матче ¼ финала квалификации Лиги Европы Эстерсунд примет Галатасарай. Скромному шведскому клубу по жребию достался едва ли не самый серьезный соперник на данной стадии турнира, но это ни в коем случае не значит, что Эстерсунд заведомо отдал победу фавориту.





Да, Эстерсунд, как исторически сложилось, не самый футбольный город, а точнее он биатлонный, ведь в черте этого населенного пункта расположен стадион, де зимой проводятся соревнования Кубка Мира, а иногда и Чемпионата Мира по биатлону. А вот летом, когда в Швеции не так холодно, самое время для футбола, не удивительно, что именно сейчас там разгар сезона.





Эстерсунд имеет куда больше игровой практики, но опыт на стороне представителей Турции, которые ставили перед собой цель попасть в групповой этап Лиги Чемпионов, вот только прошлый сезон у гранда не задался и в чемпионате Галатасарай провалился. Предположим, что уж в групповой этап Лиги Европы стамбульская команда выйдет без проблем, а в предстоящей встрече выиграет, например, в 1 или 2 мяча.