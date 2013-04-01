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Работчнички – Динамо Минск. Прогноз на матч (13.07.2017)
Дата события: 13 июля 19:00

Работнички сыграют с минским Динамо в первом матче ¼ финала квалификации Лиги Европы. Букмекеры в предстоящей встрече, как и противостоянии в целом, предпочтение отдают белорусам, которые намерены все-таки добраться до групповой стадии турнира, преодолев все препятствия на своем пути.


Работнички из Македонии не слишком серьезный барьер, даже несмотря на уверенное выступление команды на прошлой стадии турнира. Работнички в двухматчевом противостоянии деклассировали Тре Пенне с итоговым счетом 7:0, конечно, не пропустить от динамовцев при сохранении хотя бы пятидесятипроцентной результативности не получится, остается уповать на результат, например, 0:0 дома и ничью 1:1 в гостях.


Следовательно, в предстоящей встрече Работнички сыграют в оборонительном стиле, если и выдвигаясь в атаку, то минимальными силами. Впрочем, Динамо рано или поздно найдет лазейки к воротам соперника, предположим, что минский клуб 1 -2 раза отличится. Прогноз – виктория Динамо 1:0 или 2:0, причем больше голов будет забито после перерыва.

Предлагаем сделать ставку с подстраховкой на исход «Динамо Минск не проиграет» за высокий коэффициент 1,40 от букмекерской конторы Париматч.
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