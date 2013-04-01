Работчнички – Динамо Минск. Прогноз на матч (13.07.2017)

Работнички сыграют с минским Динамо в первом матче ¼ финала квалификации Лиги Европы. Букмекеры в предстоящей встрече, как и противостоянии в целом, предпочтение отдают белорусам, которые намерены все-таки добраться до групповой стадии турнира, преодолев все препятствия на своем пути.





Работнички из Македонии не слишком серьезный барьер, даже несмотря на уверенное выступление команды на прошлой стадии турнира. Работнички в двухматчевом противостоянии деклассировали Тре Пенне с итоговым счетом 7:0, конечно, не пропустить от динамовцев при сохранении хотя бы пятидесятипроцентной результативности не получится, остается уповать на результат, например, 0:0 дома и ничью 1:1 в гостях.





Следовательно, в предстоящей встрече Работнички сыграют в оборонительном стиле, если и выдвигаясь в атаку, то минимальными силами. Впрочем, Динамо рано или поздно найдет лазейки к воротам соперника, предположим, что минский клуб 1 -2 раза отличится. Прогноз – виктория Динамо 1:0 или 2:0, причем больше голов будет забито после перерыва.