Кайрат – Скендербеу. Прогноз на матч (13.07.2017)

Кайрат примет Скендербеу в первом матче ¼ финала квалификации Лиги Европы. На своем поле, как и в противостоянии в целом, Кайрат выглядит явным фаворитом, будет странно, если команда дома не добьется уверенного успеха, тем самым практически гарантировав свое участие в следующей стадии турнира.





Кайрат находится просто в изумительной форме, так как обыгрывает всех подряд, начиная с мая. Текущая победная серия представителей Алматы составляет 9 поединков, наверняка Кайрат доберется и до десятки.





Что касается Скендербеу, то команда довольно уверенно разобралась на прошлом этапе с клубом Сент-Джулия, причем на выезде албанцы разгромили соперника 5:1, тогда как дома ограничились победой в 1 мяч (1:0). Против Кайрата у Скендербеу мало шансов снова не пропустить, но даже 2 мяча, которые в итоге забьют казахи, скорее всего, устроят гостей, особенно, если они сумеют отличиться.





И все-таки предположим, что Кайрат победит именно так, как и планирует – с сухим счетом и с преимуществом минимум в 2 мяча. Прогноз – виктория Кайрата в первом тайме (1:0) и по итогам поединка (3:0).