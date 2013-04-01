Иртыш Павлодар – Црвена Звезда. Прогноз на матч (13.07.2017)

Иртыш Павлодар примет Црвену Звезду в первом матче ¼ финала квалификации Лиги Европы. В этой встрече букмекеры ни одному из коллективов не отдают явного предпочтения, хотя, казалось бы, представители Сербии имеют более значительный еврокубковый опыт, а значит, должны быть фаворитами.





Но Иртыш сыграет на своем поле, где, впрочем, в последнем матче команда проиграла Тоболу 1:0. Вообще, результативностью поединки в Павлодаре на балуют, например, «верх» пробивался в домашних встречах Иртыша еще в апреле.





Скорее всего, не окажется в изобилии забитых мячей и сейчас, хотя, например, от Црвены Звезды стоило бы ожидать гола, который намного повысил бы шансы сербов на выход в следующую стадию турнира. Предположим, что Црвена Звезда все-таки рискнет сыграть в атакующем стиле, может в итоге и не выиграв встречу, но отличившись. Иртыш не станет отсиживаться в обороне, если вдруг пропустит, а значит, ставка на вариант голов от обоих команд может оказаться оправданной. Прогноз – ничья 1:1 или минимальная виктория 2:1 одного из коллективов.