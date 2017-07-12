Раонич – Федерер. Прогноз на матч (12.07.2017)

Милош Раонич сыграет с Роджером Федерером в матче ¼ финала престижного теннисного турнира Уимблдон. Оба титулованных спортсмена входят на данный момент в десятку мирового рейтинга, но, несомненно, для них важно не только продолжать пребывать в топе, но и побеждать в турнирах, особенно таких крупных, как Уимблдон.





Федерер имеет более высокие шансы в борьбе за трофей, даже возвраст швейцарца не смущает букмекеров из года в год, а ведь Федереру уже 35 и он старше своего предстоящего соперника на 9 лет. Впрочем, как показывает практика, Роджер готов на все сто, например, он выиграл в предыдущих трех матчах, так и не отдав никому хотя бы один сет.





В прошлом году Раонич в полуфинале сумел в тяжелейшей игре оказаться сильнее Федерера, но тогда, что интересно, канадец имел более высокие шансы на викторию, судя по коэффициентам букмекеров, чем сейчас. То есть, на данный момент Федерер явно сильнее Раонича, скорее всего, швейцарец все-таки возьмет реванш, тем самым пробившись в ½ финала Уимблдона второй год подряд, и не дав повторить успех Раоничу, оставив того за бортом.