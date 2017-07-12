Мариехамн – Легия. Прогноз на матч (12.07.2017)

Мариехамн сыграет с Легией в первом матче ¼ финала квалификации Лиги Чемпионов. В прошлом сезоне польский клуб попал в групповую стадию главного клубного турнира Европы, где противостоял, например, мадридскому Реалу, тем самым приобрел колоссальный опыт. Именно за счет него Легия имеет отличные шансы преодолеть как минимум несколько этапов квалификации, в том числе одолеть Мариехамн.





Конечно, для Легии была бы отличным результатом предстоящей встречи победа, впрочем, и ничья, при условии забитого мяча на чужом поле устроит команду. Наверняка Легия предпримет попытку отличиться, большими силами отправившись вперед. Скорее всего, случится это в концовке первого тайма, ближе к перерыву или же сразу после него.





Мариехамн неровно выступает в Чемпионате Финляндии, а значит, сложно чего-то конкретного ожидать от команды. Прогноз, хоть и довольно рискованный – финны попытаются сыграть на удержание счета, постараются не пропустить от соперника, выискивая шанс на контратаках, но все же более опытный еврокубковый боец из Польши окажется успешнее.