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Мариехамн – Легия. Прогноз на матч (12.07.2017)
Дата события: 12 июля 21:00

Мариехамн сыграет с Легией в первом матче ¼ финала квалификации Лиги Чемпионов. В прошлом сезоне польский клуб попал в групповую стадию главного клубного турнира Европы, где противостоял, например, мадридскому Реалу, тем самым приобрел колоссальный опыт. Именно за счет него Легия имеет отличные шансы преодолеть как минимум несколько этапов квалификации, в том числе одолеть Мариехамн.


Конечно, для Легии была бы отличным результатом предстоящей встречи победа, впрочем, и ничья, при условии забитого мяча на чужом поле устроит команду. Наверняка Легия предпримет попытку отличиться, большими силами отправившись вперед. Скорее всего, случится это в концовке первого тайма, ближе к перерыву или же сразу после него.


Мариехамн неровно выступает в Чемпионате Финляндии, а значит, сложно чего-то конкретного ожидать от команды. Прогноз, хоть и довольно рискованный – финны попытаются сыграть на удержание счета, постараются не пропустить от соперника, выискивая шанс на контратаках, но все же более опытный еврокубковый боец из Польши окажется успешнее.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Легии» за высокий коэффициент 1,50 от букмекерской конторы Вильям Хилл.
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