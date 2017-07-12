Жальгирис – Лудогорец. Прогноз на матч (12.07.2017)

Жальгирис примет Лудогорец в первом матче ¼ финала квалификации Лиги Чемпионов. В нескольких сезонах болгарский клуб играл в групповых стадиях главного клубного турнира Европы, где выглядел довольно достойно. Конечно, это обстоятельство не могло не повлиять на котировки букмекерских контор, которые явное предпочтение отдают именно Лудогорцу.





Его соперник представляет Литву и сейчас не котируется высоко, хоть у команды были и хорошие времена. Против Лудогорца Жальгирис имеет шанс только в том случае, если дома выиграет с сухим счетом и не посыпется на выезде, удержит преимущество.





Предположим, что все-таки Лудогорец добьется своего, как минимум реализовав один из моментов, а гол, забитый на выезде, как известно, значительно повышает шансы на проход. Скорее всего, Жальгирис тоже не уйдет с поля без забитого мяча, а значит, «верх» здесь должен быть столь же ожидаемым, как и «низ», коэффициенты подтверждают это. Выбирая между «тоталом больше» и «тоталом меньше» второй вариант чуть предпочтительнее, как кажется, но рисковать все-таки не стоит.