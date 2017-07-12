БАТЭ – Алашкерт. Прогноз на матч (12.07.2017)

БАТЭ примет Алашкерт в матче ¼ финала квалификации Лиги Чемпионов. Клуб из Борисова представлял Беларусь на групповой стадии главного клубного турнира Европы не так давно, где выглядел довольно неплохо. А вот Алашкерт подобного опыта не имеет, не удивительно, что в противостоянии армяне явные аутсайдеры.





Тем более Алашкерт не без проблем одолел скромный клуб Санта-Колома на прошлой стадии турнира, обыграв представителя Андорры дома 1:0, а на выезде разойдясь с соперником миром 1:1. БАТЭ, в свою очередь, накануне в кубковом матче деклассировал Неман-Агро 5:1, а до этого дважды подряд победил в чемпионате, причем с сухим счетом.





Предположим, что в поединке с Алашкертом БАТЭ также добьется успеха и снова не пропустит от довольно скромного соперника. Не факт, что хозяева сделают акцент на атакующих действиях, а, например, ограничатся двумя забитыми мячами. Главное не пропустить на своем поле, а это более чем возможно, если не рисковать и не атаковать большими силами, действуя прагматично. Прогноз – виктория фаворита 2:0, в крайнем случае 1:0.