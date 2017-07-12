Шериф - Кукеси. Прогноз на матч (12.07.2017)

Шериф примет Кукеси в первом матче четвертьфинала квалификации Лиги Чемпионов. Клуб, представляющий Молдову, накануне в стартовом поединке Национального дивизиона деклассировал Зарю Бельцы 5:0, то есть, можно сказать, команда находится в отличном настроении и, предположим, форме.





А вот для Кукеси сезон еще не начался, и команда выступала только в контрольных матчах, следовательно, игровая практика у албанцев не столь серьезная. Вот и букмекеры во многом за счет данного обстоятельства отдают явное предпочтение Шерифу.





Предположим, что Шериф сыграет в атакующей манере, использует фланги для своих атак, будет проводить затяжные атаки, стараясь каждую доводить до удара. Многое зависит от реализации моментов фаворита, но, скорее всего, 1-2 Шериф реализует, отличится представитель Молдовы до перерыва.





Прогноз – уверенная виктория хозяев 2:0, а в качестве основной ставки на игру следует рассмотреть вариант виктории фаворита с сухим счетом, тем более коэффициент на такой исход значительно выше, чем ставка на викторию Шерифа с минимальной форой.