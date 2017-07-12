Спартакс – Астана. Прогноз на матч (12.07.2017)

В первом матче ¼ финала квалификации Лиги Чемпионов Спартакс из Латвии сыграет с Астаной из Казахстана. Фаворитами предстоящего поединка, как и противостояния в целом являются футболисты Астаны, которые уже имеют опыт участия в группой стадии главного клубного турнира Европы, причем команда довольно достойно выглядела на этом этапе.





Астана находится в отличной форме, обыгрывая соперников одни за одним и лидируя в Чемпионате Казахстана, поэтому именно этой команде отдается предпочтение, кроме того, что она более опытный еврокубковый боец, а Спартакс намного слабее.





Предположим, что Астана в гостевой встрече с представителем Латвии сыграет все-таки на победу, постарается отличиться, ведь гол, забитый на выезде, значительно повысит и так высокие шансы казахов пробиться в следующую стадию турнира.





Скорее всего, Астана реализует один из моментов еще в первом тайме, а после перерыва удвоит количество забитых мячей, которых в итоге и окажется два. Прогноз – уверенная виктория Астаны 2:0 либо минимальная победа фаворит со счетом 2:1.