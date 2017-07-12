13:09 (+3) 11 July 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Спартакс – Астана. Прогноз на матч (12.07.2017)
Дата события: 12 июля 19:00

В первом матче ¼ финала квалификации Лиги Чемпионов Спартакс из Латвии сыграет с Астаной из Казахстана. Фаворитами предстоящего поединка, как и противостояния в целом являются футболисты Астаны, которые уже имеют опыт участия в группой стадии главного клубного турнира Европы, причем команда довольно достойно выглядела на этом этапе.


Астана находится в отличной форме, обыгрывая соперников одни за одним и лидируя в Чемпионате Казахстана, поэтому именно этой команде отдается предпочтение, кроме того, что она более опытный еврокубковый боец, а Спартакс намного слабее.


Предположим, что Астана в гостевой встрече с представителем Латвии сыграет все-таки на победу, постарается отличиться, ведь гол, забитый на выезде, значительно повысит и так высокие шансы казахов пробиться в следующую стадию турнира.


Скорее всего, Астана реализует один из моментов еще в первом тайме, а после перерыва удвоит количество забитых мячей, которых в итоге и окажется два. Прогноз – уверенная виктория Астаны 2:0 либо минимальная победа фаворит со счетом 2:1.

Предлагаем сделать ставку все же с подстраховкой на исход «Астана забьет 1 или 2 мяча» за высокий коэффициент 1,95 от букмекерской конторы Париматч.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100