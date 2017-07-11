Мугуруса – Кузнецова. Прогноз на матч (11.07.2017)

Гарбинье Мугуруса сыграет со Светланой Кузнецовой в матче ¼ финала престижного теннисного турнира Уимблдон. Это встреча 15-й ракетки мира и 8-й соответственно, но, несмотря на позиции в рейтинге, букмекеры предпочтение отдают молодой испанке, которая на крупных турнирах традиционно выступает здорово.

Накануне Мугуруса в трех сетах обыграла Анжелику Кербер – лучшую теннисистку прямо сейчас. Справедливости ради отметим, что Мугуруса и в той встрече котировалась выше, как и, понятно, в матчах на более ранних стадиях турнира.





Кузнецова отлично пока выступает на турнире, не отдав своим соперницам пока ни единого сета. Скорее всего, россиянка навяжет борьбу Мугурусе, если не обыграв испанку, то хотя бы выиграв у номинального фаворита в каком-либо сете, например, первом.





Предположим, что равным будет именно стартовый сет встречи, в нем наверняка соперницы пробьют тотал больше 9,5 по геймам, а на такой исход букмекеры дают довольно высокие коэффициенты. Прогноз – тай-брейк будет в первом сете, но ставку все же лучше сделать на вариант с подстраховкой.