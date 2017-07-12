Жилина – Копенгаген. Прогноз на матч (12.07.2017)

Жилина примет Копенгаген в матче ¼ финала квалификации Лиги Чемпионов. Это противостояние довольно сильных команд, особенно, если говорить в сравнении с другими коллективами на данной стадии. Конечно, Копенгаген, который более известен широкой футбольной общественности, является фаворитом, но все-таки Жилина способна навязать борьбу и сохранять мотивацию на ответную встречу, не проиграв дома.





Жилина очень много забивала в контрольных поединках, чего нельзя сказать о Копенгагене, впрочем, гранд из Дании сыграл в товарищеских матчах с такими сильными коллективами, как австрийский Штурм и российский Краснодар. В общем команда отличилась только однажды, поразив ворота Штурма, но, как кажется, во встрече Лиги Чемпионов, пусть и квалификации, Копенгаген будет куда успешнее в атаке.





Предположим, что Копенгаген отличится 1-2 раза, чего вполне должно хватить для комфортного преимущества перед ответной игрой, даже если в итоге Копенгаген не победит на выезде. Скорее всего, во встрече будет забито 2-3 мяча, с учётом такого прогноза и стоит сделать ставку.