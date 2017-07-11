Партизан – Будучность. Прогноз на матч (11.07.2017)

Своего рода дерби состоится в рамках ¼ финала квалификации Лиги Чемпионов – Партизан сыграет с Будучностью. Команды представляют государства, которые граничат друг с другом, а некогда они и вовсе были одним целым, Сербию и Черногорию соответственно, поэтому поединок привлекает довольно большую аудиторию.





Вот только особой интриги в матче, как и в противостоянии в целом нет, так как как сербский гранд является явным фаворитом и наверняка не испытает сложностей против довольно скромного по меркам европейского футбола клубом. Тем более предстоящая встреча пройдет на поле Партизана, а значит, на соперника будет давить стадион, с высокой долей вероятностью Будучность не справится и в какой-то момент посыпется.





Предположим, что это случится еще в первом тайме, например, после 15-й минуты. Партизан быстро должен найти лазейки в воротам соперника, но важно реализовывать созданные моменты, а у сербов с этим иногда возникают сложности. Именно поэтому ставку все же лучше сделать здесь с подстраховкой, выбрав не исход на тоталы, а вариант на победу Партизана с форой.