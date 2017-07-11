Хибернианс – Зальцбург. Прогноз на матч (11.07.2017)

Хибернианс примет Зальцбург в первом матче ¼ финала квалификации Лиги Чемпионов. Явным фаворитом противостояния является австрийский клуб, причем очень низкие коэффициенты на победу Зальцбурга и в предстоящей встрече.





Конечно, Зальцбург не хотел бы оставлять решение вопроса о победителе противостояния на ответный домашний матч, а значит, команда постарается как можно увереннее отыграть в гостях, реализовав 2-3 момента, а может и больше. Что касается представителей Мальты, то они осознавая свой статус, надеяться могут разве что на забитый мяч в ворота довольно сильного соперника, вряд ли команда сохранит собственные ворота в неприкосновенности.





Предположим, что Зальцбург довольно быстро приберет инициативу к себе, сделав акцент на мощное начало поединка. Скорее всего, до перерыва гости смогут отличиться, победив в стартовой 4-минутке. Во втором тайме преимущество Зальцбурга только возрастет, вопрос лишь в том, насколько качественно будет действовать фаворит на завершающей стадии. Прогноз – победа Зальцбурга в первом тайме и матче.