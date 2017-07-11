Карабах – Самтредиа. Прогноз на матч (11.07.2017)

Карабах примет клуб Самтредия в матче ¼ финала квалификации Лиги Чемпионов. Это первой поединок данной стадии турнира и он может оказаться определяющим, ведь букмекеры оценивают шансы хозяев на уверенную викторию очень высокими. В случае победы с сухим и разгромным счетом, Карабах наверняка со спокойной душой сможет готовиться к следующим сражениям, но уже с более сильными соперниками, нежели со скромной Самтредией.





Скорее всего, так оно и случится, ведь Карабах, несмотря на несколько подряд поражений в товарищеских поединках, превосходит грузинский клуб во всем, даже не основном составом Карабах обязан выигрывать. Но победить мало, важно еще и не пропустить, впрочем, команда, представляющая Азербайджан, умеет концентрироваться на обороне, если того требует ситуация.





Предположим, что Карабах дважды отличится в первой половине встречи, после чего заведомо отдаст инициативу, так как от обороны в некоторых случаях действовать куда сподручнее. Следовательно, первый тайм с высокой долей вероятности окажется результативнее второго, ставку лучше сделать именно на количество голов до перерыва.