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Карабах – Самтредиа. Прогноз на матч (11.07.2017)
Дата события: 11 июля 20:00

Карабах примет клуб Самтредия в матче ¼ финала квалификации Лиги Чемпионов. Это первой поединок данной стадии турнира и он может оказаться определяющим, ведь букмекеры оценивают шансы хозяев на уверенную викторию очень высокими. В случае победы с сухим и разгромным счетом, Карабах наверняка со спокойной душой сможет готовиться к следующим сражениям, но уже с более сильными соперниками, нежели со скромной Самтредией.


Скорее всего, так оно и случится, ведь Карабах, несмотря на несколько подряд поражений в товарищеских поединках, превосходит грузинский клуб во всем, даже не основном составом Карабах обязан выигрывать. Но победить мало, важно еще и не пропустить, впрочем, команда, представляющая Азербайджан, умеет концентрироваться на обороне, если того требует ситуация.


Предположим, что Карабах дважды отличится в первой половине встречи, после чего заведомо отдаст инициативу, так как от обороны в некоторых случаях действовать куда сподручнее. Следовательно, первый тайм с высокой долей вероятности окажется результативнее второго, ставку лучше сделать именно на количество голов до перерыва.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал первого тайма больше 1» за высокий коэффициент 1,85 от букмекерской конторы 1хбет.
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