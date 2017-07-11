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Сан-Хосе – Лос-Анджелес. Прогноз на матч (11.07.2017)
Дата события: 11 июля 05:30

Сан-Хосе примет Лос-Анджелес в матче ¼ финала Кубка США. В турнирной таблице чемпионата, а именно Западной конференции МЛС команды располагаются не среди аутсайдеров, но и не среди лидеров – их можно назвать обычными середняками. А вот в Кубке Сан-Хосе и Лос-Анджелес в случае виктории станут участником полуфинала, а таи до завоевания титула останется пару шагов.


Конечно, это мотивирует как одних, так и других, фаворитом же противостояния является Сан-Хосе, который, все-таки, сыграет на своем поле. Ранее Сан-Хосе в рамках МЛС обыграл соперника со счетом 2:1, причем случилось это неделю назад – 2-го июля.


Что касается более ранних поединков, в них чаще оказывался сильнее Лос-Анджелес, побеждая даже на выезде, поэтому Гэласки уж точно со счетов сбрасывать нельзя. Лос-Анджелес способен выждать некоторое время, отыграв надежно в обороне, а в потом сделать рывок, создав преимущество в счете, которое сопернику будет отыграть очень тяжело. Вообще, предположим, что встреча не окажется результативной, с учетом такого прогноза и ставка на игру.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча меньше 2,5» за высокий коэффициент 2,07 от букмекерской конторы 1хбет.
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