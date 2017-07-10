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Иртыш – Тобол. Прогноз на матч (10.07.2017)
Дата события: 10 июля 17:00

Иртыш Павлодар примет Тобол в матче 19-го тура Чемпионата Казахстана. Команды расположились в верхней части турнирной таблицы, но пока не входят в число представителей зоны еврокубков, а именно, занимая 4-ю и 5-ю строчку соответственно.


Тобол аутсайдер противостояния не только потому, что сыграет на выезде, но и по причине плохой формы – команда проиграла в трех поединках из четырех, тем самым уже значительно отпустив вперед Иртыш.


Конечно, в предстоящей встрече Тоболу обязательно нужно выигрывать, если он надеется все еще настичь клуб из Павлодара, вот только сделать это будет чрезвычайно сложно, так как в трех предыдущих матчах на выезде Тобол либо уступал, либо расходился миром с Иртышем.


В мае прошлого года Иртыш на своем поле обыграл Тобол 3:1, предположим, что таким же окажется итоговое преимущество хозяев и сейчас, особенно, если его соперник не станет отсиживаться в обороне, а сыграет открыто. Скорее всего, при таком раскладе каждый из таймов будет результативным, с высокой долей вероятности и «верх» будет пробит, как минимум – это и есть оптимальный прогноз на поединок.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча больше 2,5» за высокий коэффициент 2,30 от букмекерской конторы Париматч.
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