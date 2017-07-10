Сантос – Сан-Паулу. Прогноз на матч (10.07.2017)

Сантос примет Сан-Паулу в матче 12-го тура бразильской Серии А. Непримиримые соперники в данный момент располагаются на разных полюсах турнирной таблицы, что не уменьшает принципиальность противостояния, впрочем.





Сантос несомненный фаворит поединка, как многие могли бы подумать, так как команда находится на 5-м месте, а Сан-Паулу 18-й, да и игра пройдет на поле Сантоса, но нет – букмекеры оценивают шансы гостей на викторию также неплохими.





Скорее всего, котировки потому такие, что прошлая очная встреча принесла успех Сан-Паулу, который в гостях расправился с Сантосом 3:1 в феврале этого года. Столь же результативным получится и предстоящий матч, особенно, если в нем будет забит быстрый мяч.





Предположим, что первым отличится Сантос, так как хозяева зачастую начинают мощнее, вот только Сан-Паулу способен восстановить равенство уже к перерву, а может и вовсе выйти вперед. В любом случае здесь стоит ожидать результативной игры как от одних, так и от других. Прогноз – ничья 1:1 или минимальная виктория Сантоса или Сан-Паулу 2:1.