Ботафого – Атлетико Минейро. Прогноз на матч (10.07.2017)

Ботафого сыграет с Атлетико Минйеро в матче 12-го тура бразильской Серии А. Гости предстоящей встречи находятся выше своего соперника в турнирной таблице, но опережают Ботафого всего на одно очко, поэтому команда вряд ли могла считаться бы фаворитом поединка.





Впрочем, Ботафого проиграл в предыдущих двух матчах, тогда как Атлетико Минейро дважды победил, то есть, команды совершенно в разной форме, что может сказаться на исходе противостояния негативным образом для хозяев.





В конце июня Ботафого и Атлетико Минейро сошлись в кубковой встрече на поле последних и хозяева оказались сильнее, отличившись однажды в самом начале поединка. Стоит отметить, что с 55-й минуты Атлетико Минейро действовал в меньшинстве, но сумел добиться положительного для себя результата – это свидетельствует, в первую очередь, о надёжности обороны команды и самоотдачи ее игроков.





Предположим, что Атлетико Минйеро начнет матч осторожно, как и Ботафого, а значит, как минимум в первой половине встречи голов ожидать в изобилии не приходится.