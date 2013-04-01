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Ботафого – Атлетико Минейро. Прогноз на матч (10.07.2017)
Дата события: 10 июля 01:00

Ботафого сыграет с Атлетико Минйеро в матче 12-го тура бразильской Серии А. Гости предстоящей встречи находятся выше своего соперника в турнирной таблице, но опережают Ботафого всего на одно очко, поэтому команда вряд ли могла считаться бы фаворитом поединка.


Впрочем, Ботафого проиграл в предыдущих двух матчах, тогда как Атлетико Минейро дважды победил, то есть, команды совершенно в разной форме, что может сказаться на исходе противостояния негативным образом для хозяев.


В конце июня Ботафого и Атлетико Минейро сошлись в кубковой встрече на поле последних и хозяева оказались сильнее, отличившись однажды в самом начале поединка. Стоит отметить, что с 55-й минуты Атлетико Минейро действовал в меньшинстве, но сумел добиться положительного для себя результата – это свидетельствует, в первую очередь, о надёжности обороны команды и самоотдачи ее игроков.


Предположим, что Атлетико Минйеро начнет матч осторожно, как и Ботафого, а значит, как минимум в первой половине встречи голов ожидать в изобилии не приходится.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал первого тайма меньше 1,5» за высокий коэффициент 1,4 от букмекерской конторы Винлайнбет.
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