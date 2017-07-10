Мексика – Сальвадор. Прогноз на матч (10.07.2017)

Мексика сыграет с Сальвадором в рамках 1-го тура группового этапа Золотого кубка. Конечно, мексиканцы традиционно являются фаворитами турнира, но важно его начать с победы, к тому же Сальвадор для сборной едва ли не самый серьезный соперник на данной стадии.





Букмекеры явное предпочтение в этой встрече отдают мексиканцам, не смущает их даже тот факт, что не так давно сборная вернулась из России, где учувствовала в Кубке Конфедераций и затратила немало сил. Мексика достойно выступила на контрольном турнире перед Чемпионатом Мира, в финал впрочем не попала, на стадии ½ будучи деклассированной немцами 4:1.





Конечно, с Сальвадором подобного в обороне Мексика себе не позволит, а что касается своих атакующих действий, то команда наверняка более одного раза поразит ворота соперника, особенно, если Сальвадор не станет отсиживаться в обороне.





Предположим, что Мексика выиграет как первый, так и второй тайм, то есть, команда сыграет результативно в каждой из 45-минуток – на это и ставка, которая чуть менее рискованная.