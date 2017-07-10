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Маннарино – Джокович. Прогноз на матч (10.07.2017)
Дата события: 10 июля 13:30

Адриан Маннарино сыграет с Новаком Джоковичем в матче 1/8 финала престижного теннисного турнира Уимблдон. Сербу повезло с соперником, ведь Маннарино довольно посредственный игрок, который в своей карьере не добивался серьезных успехов, да и не является француз «грозой авторитетов». Конечно, в этой встрече Джокович выступит в качестве явного фаворита, будет удивительно, если титулованный серб испытает трудности в «проходном» поединке.


Год назад на стадии 1/32 финала аналогичного турнира пути теннисистов пересеклись в первый и последний раз. Джокович обыграл Маннарино по итогам трех сетов, но ни в одном из них не имел подавляющего преимущества, в сумме отдав французу сразу 13 геймов. Предположим, что подобного не произойдет сейчас, а сам матч продлится менее двух часов.


Скорее всего, Джокович постарается как можно быстрее расправится с соперником в стартовом сете, тем самым подавив амбиции оппонента, создав для себя психоклоническое преимущество. Кажется, что в любом случае Маннарино будет бороться до конца, вот только сил 29-летнему французу может не хватить и он, например, провалит третий, заключительный сет.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал геймов ы 3-м сете меньше 9,5» за высокий коэффициент 1,65 от букмекерской конторы 1хбет.
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