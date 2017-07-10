Раонич – Зверев. Прогноз на матч (10.07.2017)

Милош Раонич сыграет с Александром Зверевым в матче 1/8 финала престижного теннисного турнира Уимблдон. На прошлой стадии канадец уверенно разобрался с представителем Испании Рамосом, тогда как немец, будучи явным фаворитом противостояния с Офнером, обыграл скромного соперника также по всем статьям – 6:4, 6:2, 6:2.





Несмотря на хорошую форму обоих, кто-то все-таки вынужден будет остановится в шаге от четвертьфинала, что, конечно, будет большой неудачей как для Зверева, так и для Раонича. Букмекеры в противостоянии примерно равных соперников минимальное предпочтение отдают канадцу, вот только единственная очная встреча ранее завершилась в пользу Александра Зверева – на турнире в Риме в мае немец оказался сильнее 7:6, 6:1.





Скорее всего, предстоящий поединок будет очень сложным и не завершится по итогам трех сетов. Вообще, и все 5 сетов здесь вполне можно ожидать, вот только ставку на такой исход делать не советуем, хоть и коэффициент не него довольно высокий. Предположим, что количество геймов здесь превысит показатель 40, то есть 4 сета по 10 геймов в каждом и дадут такую цифру в произведении.