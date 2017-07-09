Крузейро – Палмейрас. Прогноз на матч (09.07.2017)

Крузейро примет Палмейрас в матче 12-го тура бразильской Серии А. У команд примерно одинаковые проблемы что касается кадровых потерь, но учитывая, что поединок пройдет на поле Крузейро, именно этот коллектив считается фаворитом встречи.





Вот только в последнее время Палмейрас набрал отличную форму, выиграл в 4-х поединках подряд и поднялся уже на 4-ю строчку в турнирной таблице. В предыдущих 3-х матчах команда действовала прагматично, но атакующий потенциал Палмейраса настолько серьезнен, что в любой момент, если будет обязывать ситуация, команда способна играть с позиции силы, давить соперника, владеть ощутимым преимуществом на протяжении длительного времени.





Скорее всего, против Крузейро Палмейрас все-таки начнет встречу осторожно, лишний раз не рискуя до первого забитого мяча в поединке. Причем, если отличится Палмейрас, то он может засушить игру и тогда на «верх» рассчитывать не придется. Но, предположим, что откроет счет Крузейро, его соперник пойдет большими силами отыгрываться и, оголив тылы, пропустит еще. Вообще, 2-3 гола здесь вполне можно ожидать, с таким расчётом и ставка.