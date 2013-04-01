Шапекоэнсе – Атлетико Паранаэнсе. Прогноз на матч (09.07.2017)

Шапекоэнсе примет Атлетико Паранаэнсе в матче 12-го тура бразильской Серии А. Команды расположились в нижней части турнирной таблицы, имея равное количество набранных очков – по 14. Атлетико на протяжении месяца обыгрывал одного соперника за другим, команда находилась в отличной форме, но накануне прервала свою успешную серию, уступив в гостях клубу Спорт Ресифи 1:0.





Что касается Шапекоэнсе, то эта команда в 4-х матчах подряд не знает побед, хотя сезон коллектив начал здорово и какое-то время находился в верхней части турнирной таблицы. Сейчас Шапекоэнсе старается не опуститься в зону вылета, но это команде не грозит прямо сейчас, а вот в будущем при сохранении тенденции спада всё возможно.





Скорее всего, Шапекоэнсе ставит перед собой цель в предстоящей встрече выиграть, ведь кого обыгрывать, если не своего соседа в турнирной таблице, да еще и дома. Предположим, что Шапекоэнсе сделает акцент на мощное начало матча, постарается забить первым, а далее действовать по счету, прагматично. С высокой долей вероятности поединок не окажется результативным, на это и ставка.