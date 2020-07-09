Англия U19 – Германия U19. Прогноз на матч (09.07.2017)

Англия сыграет с Германией в заключительном матче группового этапа молодежного Чемпионата Европы. Обе команды не гарантировали пока свое участие в раунде плей-офф, но шансы англичан в итоге оказаться в полуфинале значительно выше, даже если они проиграют в предстоящей встрече.





На данный момент «родоначальники футбола» располагаются на первой строчке турнирной таблицы, выиграв в двух стартовых поединках с сухим счетом. А вот немцы начали с поражения от Нидерландов, причем уступила Германии с разгромным счетом 4:1. Именно по причине поражения в очной встрече, сейчас «бундесманншафт» ниже «оранжевых» при равном количестве набранных очков, да и шансы в итоге оказаться на второй строчке и получить путевку в плей-офф у Нидерландов выше, так как они в предстоящем поединке сыграют с аутсайдером квартета В Болгарией.





Букмекеры ни одной из команд не отдают явного предпочтения. Англия, по логике, должна была бы считаться фаворитом, так как на турнире она выступает лучше, но немцы в последнее время на молодежных первенствах выглядят здорово, и кажется, что сложившаяся традиция не будет нарушена – Германия выиграет, вот только побеждать ей нужно в 2 мяча минимум, а значит, немцам придется рисковать. Следовательно, и голов здесь должно быть много, «верх» команды пробьют.