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Англия U19 – Германия U19. Прогноз на матч (09.07.2017)
Дата события: 09 июля 19:00

Англия сыграет с Германией в заключительном матче группового этапа молодежного Чемпионата Европы. Обе команды не гарантировали пока свое участие в раунде плей-офф, но шансы англичан в итоге оказаться в полуфинале значительно выше, даже если они проиграют в предстоящей встрече.


На данный момент «родоначальники футбола» располагаются на первой строчке турнирной таблицы, выиграв в двух стартовых поединках с сухим счетом.  А вот немцы начали с поражения от Нидерландов, причем уступила Германии с разгромным счетом 4:1. Именно по причине поражения в очной встрече, сейчас «бундесманншафт» ниже «оранжевых» при равном количестве набранных очков, да и шансы в итоге оказаться на второй строчке и получить путевку в плей-офф у Нидерландов выше, так как они в предстоящем поединке сыграют с аутсайдером квартета В Болгарией.


Букмекеры ни одной из команд не отдают явного предпочтения. Англия, по логике, должна была бы считаться фаворитом, так как на турнире она выступает лучше, но немцы в последнее время на молодежных первенствах выглядят здорово, и кажется, что сложившаяся традиция не будет нарушена – Германия выиграет, вот только побеждать ей нужно в 2 мяча минимум, а значит, немцам придется рисковать. Следовательно, и голов здесь должно быть много, «верх» команды пробьют.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча больше 2,5» за высокий коэффициент 2,00 от букмекерской конторы 1хбет.
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