Ордабасы – Шахтер Караганда. Прогноз на матч (09.07.2017)

Ордабасы примет Шахтер из Караганды в матче 19-го тура Чемпионата Казахстана. По праву хозяева поединка считаются его фаворитами, так как Ордабасы находится выше соперника в турнирной таблице, а именно, располагается на 3-й строчке, тогда как Шахтер только седьмой.





Ордабасы проиграл в предыдущих 4-х встречах чемпионата дважды, впрочем, уступил довольно сильным соперникам – Иртышу и Кайрату. На своем поле Ордабасы способен добиться положительного результата против «горняков», а таковым для команды станет только победа. Скорее всего, хозяева добьются виктории, особенно, если сумеют первыми отличиться.





Шахтер в поединках с Ордабасы имеет феноменально ужасную статистику, так как проигрывает команда из Караганды своему сопернику почти всегда. В 8-ми матчах «горняки» мало того, что не обыгрывали Ордабасы, так еще умудрились уступить по меркам даже казахского футбола не самой сильной команде 7 раз, а встречи последних лет не радуют такой же высокой результативностью, как ранее. Прогноз – и сейчас много голов забито не будет, а Ордабасы как минимум не проиграет.