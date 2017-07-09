Акжайык – Кайрат. Прогноз на матч (09.07.2017)

Акжайык примет Кайрат в матче 19-го тура Премьер-Лиги Казахстана. Представители Алматы продолжают выигрывать поединок за поединком, но пока команда не может настичь в турнирной таблице Астану, которая, в свою очередь, также не оступается. Акжайык же после серии неудач дважды подряд сыграл вничью, вот только это пока не позволило коллективу покинуть зону вылета.





Во многом из-за позиций соперников в таблице, букмекеры явное предпочтение отдают Кайрату. А между прочим, Акжайык ранее довольно неплохо действовал против гранда на своем поле, например, обыграл Кайрат в апреле прошлого года 2:1, а до этого, начиная с 2010-го года в в 4-х матчах уступил лишь однажды.





Все-таки предположим, что сейчас Кайрат не столкнется с проблемами, а деклассирует скромного соперника более чем уверенно. Наверняка гости постараются решить исход поединка в свою пользу еще в первом тайме, то есть, они сделают акцент на мощное начало, предпримут все возможное для взятия ворота Акжайыка. Прогноз – победа Кайрата в первом тайме и матче, ставку же лучше сделать с подстраховкой.