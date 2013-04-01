Коринтианс – Понте-Прета. Прогноз на матч (09.07.2017)

Коринтианс примет клуб Понте-Прета в матче 12-го тура бразильской Серии А. Представители Сан-Паулу еще ни разу не проиграли в чемпионате, за счет чего и лидируют уверенно в турнирной таблице, а именно опережают ближайшего преследователя на 7 пунктов. Коринтианс и в очередном поединке фаворит, с высокой долей вероятности команды одержит четвертую победу подряд, упрочив тем самым лидерство.





Понте-Прета располагается на 11-й строчке, имея примерно равное количество побед, ничьих и поражений, да и разница мячей практически нулевая – минус один. На выезде команду устроит ничья, вот только букмекеры оценивают шансы гостей зацепиться за очки минимальными, что, конечно, вполне оправданно.





В апреле этого года Коринтианс разгромил Понте-Прету на выезде 3:0, а вот месяцем ранее не сумел деклассировать соперника (1:1), как и в мае, но уже в домашней встрече (ничья 1:1). Сейчас Коринтианс сильнее, чем был весной, а значит, уж точно более одного мяча в ворота Понта-Преты команда забьет, предположим, что хозяева и вовсе отличатся трижды. Прогноз – виктория Коринтианса со счетом 3:0.