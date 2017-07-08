Раонич – Рамос. Прогноз на матч (08.07.2017)

Милош Раонич сыграет с Альбертом Рамосом в матче 1/16 финала престижного теннисного турнира Уимблдон. По две встречи провели соперники к данной минуте, причем более тяжелым как для Раонича, так и для Рамоса оказался прошлый поединок.





Раонич, будучи явным фаворитом противостояния с Михаилом Южным, уступил тому в стартовом сете, впрочем, потом сумел собраться и одержать в итоге верх – 3:1. Рамос играл с другим представителем России и также котировался выше соперника – Рублева. Выиграв в стартовом сете, испанец проиграл в следующих двух, но удача все-таки была на стороне Рамоса – виктория 3:2 по сетам.





Не факт, что предстоящая встреча также затянется, ведь Раонич намного сильнее своего молодого визави, хоть и проиграл тому 3:0 по сетам в мае прошлого года на Ролан Гаррос. Конечно, Раонич хотел бы взять реванш за то обидное фиаско, а для этого ему придется включиться на максимум. Предположим, что уверенно канадец разберется с испанцем в стартовом сете, далее же Раоничу будет легко довести дело до итоговой победы, скорее всего, в трех сетах.